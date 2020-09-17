Пашаев готов выступить с Ефремовым на сцене в тюрьме

Теперь уже бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев выразил готовность принять с актёром совместное участие в спектакле в колонии. Об этом защитник заявил изданию Daily Storm.

Пашаев одобрил предложение своего бывшего подзащитного о создании Российского тюремного театра. По мнению адвоката, это будет полезно для отечественной системы исполнения наказаний.

«Сыграю с удовольствием, с ним хоть на край света пойду. Он достойный мужик», — цитирует Ura.ru Пашаева. Он уточнил, что Заслуженный артист РФ получит возможность приступить к созданию театра, когда приговор вступит в законную силу. Сейчас в ожидании апелляции Ефремов находится в московском СИЗО «Водник». Суд приговорил актера к 8 годам колонии общего режима.

Между тем, в отношении самого Пашаева министерство юстиции открыло дисциплинарное дело после его высказываний на процессе Ефремова, и редлагает лишить его статуса адвоката. Оно должно рассматриваться по представлению в палате адвокатов Северной Осетии.

Заседание назначено на завтра, однако Пашаев до сих пор не решил, будет ли лично присутствовать на нём, передает РИА Новости. Как отмечает NEWS.ru, представлявший на процессе интересы потерпевшей стороны Александр Добровинский, также будет привлечён к дисциплинарной ответственности. Его дело будет рассмотрено в Москве.

