Супруга бывшего экс-губернатора Громова стала жертвой мошенников
Жена экс-губернатора Подмосковья (2000-2012) Бориса Громова, 63-летняя Фаина Громова, стала жертвой мошенников. Аферисты выманили у нее два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел утром 23 января. Злоумышленники заявили жертве о якобы взломе ее аккаунта на Госуслугах. Счета Громовой, по словам аферистов, оказались под угрозой. Преступники убедили ее перевести деньги на безопасный счет.
Громова отправилась в Сбер, где сняла часть сбережений, и попыталась положить деньги на счет в банке Уралсиб на Тверской-Ямской. Правда, она смогла внести лишь 2 млн 250 тысяч рублей, после чего произошел сбой. Громова обратилась к сотрудникам банка, которые заподозрили, что их клиентку обманули, и не дали ей перечислить аферистам все деньги.
По факт произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в отношении корпоративных клиентов с использованием фейковых аккаунтов директоров.
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