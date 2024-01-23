Сбербанк сообщил о схеме мошенничества через фейковые аккаунты директоров
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества в отношении корпоративных клиентов с использованием фейковых аккаунтов директоров. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
«Преступники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании. Для большей достоверности могут загрузить в ненастоящий профиль фото из доступных источников», — указали в банке.
Далее злоумышленники начинают переписку с фейка с бухгалтером компании и поручают перевести средства на реквизиты, указанные в сообщении. При выполнении этого поручения деньги компании уходят на счета дропов, которые обналичивают и переводят похищенные средства.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал обращать внимание на то, почему директор начал использовать новый телефон и аккаунт или непривычно обратился в переписке. По словам Кузнецова, при любых изменениях стоит насторожиться.
«Чтобы не оказаться жертвой преступников, лучше лично связаться с руководителем и уточнить все вопросы с ним по телефону или при очной встрече», — заключил зампред правления.
Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества с использованием Системы быстрых платежей, напоминает «Свободная пресса». В ведомстве указали, что злоумышленники привлекают жертв дорогостоящими товарами на маркетплейсах, выдают себя за сотрудников магазинов и похищают деньги, предложив оплатить покупку по QR-коду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru