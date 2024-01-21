МВД предупредило о новой мошеннической схеме через СБП

Мошенники связываются с человеком, когда он заинтересовался дорогостоящим товаром в интернет-магазине и оставил заявку. Аферисты представляются сотрудниками компании и подтверждают наличие интересующего товара, отметила Волк.

По ее словам, мошенники утверждают, что товар можно купить со скидкой при условии оплаты через СБП по QR-коду. При согласии жертвы злоумышленник отправляет ей ссылку, а после подтверждения оплаты средства поступают на счет аферистов.

С 25 июля 2024 года банки будут обязаны возвращать клиентам средства, украденные мошенниками, напоминает «Радиоточка НСН».

