МВД предупредило о новой мошеннической схеме через СБП
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила о появлении новой мошеннической схемы через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Мошенники связываются с человеком, когда он заинтересовался дорогостоящим товаром в интернет-магазине и оставил заявку. Аферисты представляются сотрудниками компании и подтверждают наличие интересующего товара, отметила Волк.
По ее словам, мошенники утверждают, что товар можно купить со скидкой при условии оплаты через СБП по QR-коду. При согласии жертвы злоумышленник отправляет ей ссылку, а после подтверждения оплаты средства поступают на счет аферистов.
С 25 июля 2024 года банки будут обязаны возвращать клиентам средства, украденные мошенниками, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв непогоды в США увеличилось до 89
- МВД предупредило о новой мошеннической схеме через СБП
- Высота сугробов в Москве превысила норму в полтора раза
- Актриса Вера Алентова представила книгу «Все не случайно»
- Завершились съемки фильма «Мортал Комбат 2»
- Минздрав сообщил о госпитализации 18 человек после обстрела Донецка
- Нетаньяху в разговоре с Байденом отверг идею государства для палестинцев
- В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границы с РФ
- При крушении самолета Falcon в Афганистане выжили четыре человека
- В Москве задержали избившего девушку актера Андрея Гариста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru