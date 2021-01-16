Супруг журналистки портала «Рязань.Лайф» сознался в убийстве

Муж главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой после задержания признался в убийстве журналистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Главный редактор издания «Рязань.Лайф» найдена убитой в своей квартире

«По подозрению в убийстве Шепляковой задержан ее супруг. Он признался в содеянном», - прокомментировал ход следствия источник.

Ранее главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову обнаружили в собственной квартире. На теле убитой зафиксировали десять ножевых ранений. По предварительной версии, причиной убийства является конфликт, возникший на бытовой почве.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЖурналистыРязаньУбийствоЗадержание
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