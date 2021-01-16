Супруг журналистки портала «Рязань.Лайф» сознался в убийстве
Муж главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой после задержания признался в убийстве журналистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По подозрению в убийстве Шепляковой задержан ее супруг. Он признался в содеянном», - прокомментировал ход следствия источник.
Ранее главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову обнаружили в собственной квартире. На теле убитой зафиксировали десять ножевых ранений. По предварительной версии, причиной убийства является конфликт, возникший на бытовой почве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 092 / сут.
Умерли
65 085+590 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 311 / сут.
- Глава UFC: Нурмагомедов готовит решение о возможном возвращении
- Компании Skoda и Nivea Men отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии
- Чубайс указал на «грубейшую ошибку» российских властей из-за отказа от углеродного налога
- В Москве начали проверку после гибели подростка с отравлением «веселящим газом»
- Московские пробки достигли семи баллов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru