Главный редактор издания «Рязань.Лайф» найдена убитой в своей квартире

Главный редактор издания «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова обнаружена зарезанной в собственной квартире. Об этом сообщает Baza в субботу, 16 января.

Отмечается, что на теле женщины - многочисленные ножевые ранения. В преступлении подозревают мужа погибшей. По предварительным данным следствия, Жанна Шеплякова ранее жаловалась на угрозы с его стороны – супруги начали бракоразводный процесс.

На данный момент не известно, где находятся дети погибшей.

