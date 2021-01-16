Главный редактор издания «Рязань.Лайф» найдена убитой в своей квартире
16 января 202113:38
Главный редактор издания «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова обнаружена зарезанной в собственной квартире. Об этом сообщает Baza в субботу, 16 января.
Отмечается, что на теле женщины - многочисленные ножевые ранения. В преступлении подозревают мужа погибшей. По предварительным данным следствия, Жанна Шеплякова ранее жаловалась на угрозы с его стороны – супруги начали бракоразводный процесс.
На данный момент не известно, где находятся дети погибшей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru