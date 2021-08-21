Сумасшедший побег. В Бурятии объявили награду за сбежавших из психоневрологического диспансера

«По линии МВД разосланы ориентировки на семерых преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района», — цитирует Газета.ru официальное сообщение.

Известно, что двоих из семи сбежавших осужденных уже удалось задержать, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе правительства региона.

«Задержаны Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев», - сообщили в пресс-службе.

Жаргал Муханаев был осужден за кражу. Также среди сбежавших есть преступники, получившие сроки за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство, говорится в ориентировке МВД республики на беглецов.

Сбежавшие осужденные, которые находились на принудительном лечении в психдиспансере, ранили санитара. Ранения оказались поверхностными, рассказала местная жительница, ранее работавшая в правоохранительных органах, РИА ФАН. Уточняется, что жизни медработника ничего не угрожает.

СК по Республике Бурятия объявил о начале проверки по факту побега заключенных, отбывавших наказание в психиатрической клинике Бурятии, сообщает РенТВ.

По данным пресс-службы СУ СКР по Бурятии, заключенные смогли сбежать из-за массовых беспорядков в психдиспансере в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии.