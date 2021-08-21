Сумасшедший побег. В Бурятии объявили награду за сбежавших из психоневрологического диспансера
Власти Бурятии предпринимают попытки оперативно разыскать заключенных, сбежавших психоневрологического диспансера республики.
Вознаграждение достанется гражданам, которые сообщат правоохранителям информацию, способствующую задержанию беглецов. Заключенные совершили побег из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь в Бурятии, сообщает РИА Новости.
«За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов, объявлено вознаграждение», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Бурятии.
План «Сирена» по поиску и задержанию осужденных, которые проходили принудительное лечение в республиканском психоневрологическом диспансере, введен в Улан-Удэ и восьми районах республики. В поимке беглецов участвуют бойцы СОБРа и ОМОНа.
«По линии МВД разосланы ориентировки на семерых преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района», — цитирует Газета.ru официальное сообщение.
Известно, что двоих из семи сбежавших осужденных уже удалось задержать, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе правительства региона.
«Задержаны Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев», - сообщили в пресс-службе.
Жаргал Муханаев был осужден за кражу. Также среди сбежавших есть преступники, получившие сроки за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство, говорится в ориентировке МВД республики на беглецов.
Сбежавшие осужденные, которые находились на принудительном лечении в психдиспансере, ранили санитара. Ранения оказались поверхностными, рассказала местная жительница, ранее работавшая в правоохранительных органах, РИА ФАН. Уточняется, что жизни медработника ничего не угрожает.
СК по Республике Бурятия объявил о начале проверки по факту побега заключенных, отбывавших наказание в психиатрической клинике Бурятии, сообщает РенТВ.
По данным пресс-службы СУ СКР по Бурятии, заключенные смогли сбежать из-за массовых беспорядков в психдиспансере в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии.
«По предварительным данным, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 человек, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера, 21 августа около полудня пациенты этого блока начали массовые беспорядки», - цитирует «МК» заявление следкома.
Семеро беглецов воспользовались тем, что санитары отвлеклись на усмирение других больных. Преступники совершили побег через окно по простыням и перелезли через бетонный забор на волю.
Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что 21 августа семь преступников сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где проходят принудительное лечение осужденные.
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