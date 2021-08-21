Из психбольницы в Бурятии сбежали семь осуждённых
Из психбольницы в Бурятии сбежали семеро осуждённых. Они принудительно лечились в диспансере в Новой Бряни Заиграевского района, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook. По его словам, к месту инцидента выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа, а также руководство МВД. Глава республики попросил в связи с этим местных жителей проявить бдительность и следить за детьми.
Ранее заключенный сбежал из изолятора в Самаре по канату из простыней.
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