В Бурятии действует план «Сирена» для поимки сбежавших заключенных из психдиспансера
В Бурятии начал действовать план «Сирена» для розыска и поимки семерых осужденных, сбежавших из психдиспансера республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«По линии МВД разосланы ориентировки на семерых преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района», — цитирует пресс-службу Газета.ru.
Уточняется, что заключенные нанесли поверхностные раны санитару медучреждения.
По данным информированного источника, мужчины проходили принудительное лечение в республиканском психоневрологическом диспансере в поселке Новая Брянь по решению суда. Им удалось взломать дверь и скрыться. Всего в отделении находились около 60 пациентов.
Ранее СМИ сообщили, что сбежавшие из психдиспансера страдали от расстройства личности, шизофрении и умственной отсталости.
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