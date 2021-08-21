В Бурятии действует план «Сирена» для поимки сбежавших заключенных из психдиспансера

В Бурятии начал действовать план «Сирена» для розыска и поимки семерых осужденных, сбежавших из психдиспансера республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Из психбольницы в Бурятии сбежали семь осуждённых

«По линии МВД разосланы ориентировки на семерых преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района», — цитирует пресс-службу Газета.ru.

Уточняется, что заключенные нанесли поверхностные раны санитару медучреждения.

По данным информированного источника, мужчины проходили принудительное лечение в республиканском психоневрологическом диспансере в поселке Новая Брянь по решению суда. Им удалось взломать дверь и скрыться. Всего в отделении находились около 60 пациентов.

Ранее СМИ сообщили, что сбежавшие из психдиспансера страдали от расстройства личности, шизофрении и умственной отсталости.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПобегЗаключенныеБурятия
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