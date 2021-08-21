В Бурятии действует план «Сирена» для поимки сбежавших заключенных из психдиспансера

«По линии МВД разосланы ориентировки на семерых преступников, сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района», — цитирует пресс-службу Газета.ru.

Уточняется, что заключенные нанесли поверхностные раны санитару медучреждения.

По данным информированного источника, мужчины проходили принудительное лечение в республиканском психоневрологическом диспансере в поселке Новая Брянь по решению суда. Им удалось взломать дверь и скрыться. Всего в отделении находились около 60 пациентов.

Ранее СМИ сообщили, что сбежавшие из психдиспансера страдали от расстройства личности, шизофрении и умственной отсталости.