Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку в Самаре

Там уточнили, что экипаж судна вышел на связь с диспетчерами и сообщил о вибрации в двигателе, отмечает «Свободная пресса». После этого левый двигатель вышел из строя, из-за чего и было принято решение совершить посадку в Самаре.

Как сообщает Ura.ru, «лайнер удалось благополучно посадить с одним работающим движком». Уточняется, что на борту находилось 97 человек. Пассажиры ожидают замену самолета, сообщает «ФедералПресс». При посадке никто не пострадал.

Ранее Вероника Скворцова, министр здравоохранения, попросила купить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) санитарно-авиационной эвакуации самолет Falcon 7X вместо российского SSJ 100. В эфире НСН председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов рассказал, что одного такого самолета для обеспечения всех нужд санитарной авиации будет явно недостаточно.

