Экс-замминистра: Одного Falcon 7X для Минздрава недостаточно
В эфире НСН председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов предположил, что самолет приобретают для личного пользования.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения, попросила купить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) санитарно-авиационной эвакуации самолет Falcon 7X вместо российского SSJ 100, сообщает РБК. Такое решение обосновано тем, что французский самолет имеет более подходящие для целей характеристики и стоит дешевле.
В эфире НСН председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов рассказал, что одного такого самолета для обеспечения всех нужд санитарной авиации будет явно недостаточно.
«Falcon 7X - это другой самолет совсем. Он относительно меньше чем SSJ 100. Он и дешевле естественно. Может взять врача, санитара, больного и выполнить санитарное задание. Если речь идет о базовом самолете, который может лететь в любой город России, для того, чтобы там перекрыть то, чего не хватает из медицинского оборудования, то один Falcon 7X – это не выход из положения. Где гарантия, что он в какой-то момент не выйдет из строя и не потребуются запчасти? То есть самолета не будет. Поэтому должен быть резерв. Если говорить о серьезной системе медицинской авиации, обязательно должен быть резерв. Так же как авиакомпания не имеет права быть авиакомпанией, если у нее нет резервного самолета, так же и в медицине» - добавил он.
Олег Смирнов также предположил, что новый самолет может быть использован в личных целях.
«Один самолет – абсолютно не выход из положения, это для престижа или для личных полетов, может быть. Систему из одного самолета не сделаешь никакую. Из одного самолета авиационную систему обслуживания в любой отрасли нашей страны – это абсурд. Надо предполагать, как минимум, десятки самолетов, вот тогда эта система будет работать» - заключил он.
Напомним, что 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево при аварийной посадке сгорел лайнер Sukhoi Superjet 100. Катастрофа унесла жизни 41 человека. После этого были зафиксированы случаи, когда пассажиры отказывались лететь на самолете этой модели и сдавали билеты.
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