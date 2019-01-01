Экс-замминистра: Одного Falcon 7X для Минздрава недостаточно

Вероника Скворцова, министр здравоохранения, попросила купить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) санитарно-авиационной эвакуации самолет Falcon 7X вместо российского SSJ 100, сообщает РБК. Такое решение обосновано тем, что французский самолет имеет более подходящие для целей характеристики и стоит дешевле.

В эфире НСН председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов рассказал, что одного такого самолета для обеспечения всех нужд санитарной авиации будет явно недостаточно.

«Falcon 7X - это другой самолет совсем. Он относительно меньше чем SSJ 100. Он и дешевле естественно. Может взять врача, санитара, больного и выполнить санитарное задание. Если речь идет о базовом самолете, который может лететь в любой город России, для того, чтобы там перекрыть то, чего не хватает из медицинского оборудования, то один Falcon 7X – это не выход из положения. Где гарантия, что он в какой-то момент не выйдет из строя и не потребуются запчасти? То есть самолета не будет. Поэтому должен быть резерв. Если говорить о серьезной системе медицинской авиации, обязательно должен быть резерв. Так же как авиакомпания не имеет права быть авиакомпанией, если у нее нет резервного самолета, так же и в медицине» - добавил он.