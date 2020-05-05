Sukhoi Superjet 100 с отказавшим двигателем штатно сел в Шереметьеве
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Москву из Саратова, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после отказа левого двигателя. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Он отметил, что лайнер совершил посадку в штатном режиме в 07.16.
В марте Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), выступающая основным покупателем Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), сделала публичное заявление о проблемах с этим лайнером. Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что обо всех этих проблемах уже давно твердили авиакомпании.
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