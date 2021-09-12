Сухогруз в Онежском озере сел на мель

Сухогруз «Павел Лебедев», груженый щебнем, оказался на мели в Онежском озере. Пострадавших нет. Начата проверка ЧС, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В Суэцком канале сухогруз сел на мель

«Карельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель сухогруза «Павел Лебедев» с щебнем на борту 12 сентября около 11:00 в акватории Онежского озера в порту Ропручей. По предварительным данным, на борту находятся девять членов экипажа. Пострадавших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не имеется», - сообщает ведомство.

Судно разгружают, после чего отбуксируют в порт.

Ранее теплоход «ВФ Танкер 7», следовавший из Астрахани в Баку, сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Астраханской области.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Шустов
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