Танкер сел на мель на Волго-Каспийском морском канале

Теплоход «ВФ Танкер 7», следовавший из Астрахани в Баку, сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Астраханской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл на 158 км канала, повреждений корпуса судна нет, акватория моря не загрязнена, движение судов не останавливалось.

В МЧС отметили, что никто из экипажа, состоящего из 12 человек, не пострадал, еды и воды морякам хватит на 14 суток.

Ранее в марте контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151 километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение.

