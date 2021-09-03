Танкер сел на мель на Волго-Каспийском морском канале
Теплоход «ВФ Танкер 7», следовавший из Астрахани в Баку, сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Астраханской области.
По данным ведомства, инцидент произошёл на 158 км канала, повреждений корпуса судна нет, акватория моря не загрязнена, движение судов не останавливалось.
В МЧС отметили, что никто из экипажа, состоящего из 12 человек, не пострадал, еды и воды морякам хватит на 14 суток.
Ранее в марте контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151 километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение.
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