В Суэцком канале сухогруз сел на мель
9 сентября 202117:52
Сухогруз Coral Crystal, шедший в составе северной колонны, сел на мель на 54 километре Суэцкого канала, сообщает РИА Новости.
В заявлении администрации канала говорится, что на инцидент быстро отреагировали и препятствий движению судов не возникло. После того, как Coral Crystal сняли с мели с помощью буксиров, он продолжил путь в Порт-Судан.
Ранее в марте контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151 километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение.
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9 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru