В Суэцком канале сухогруз сел на мель

Сухогруз Coral Crystal, шедший в составе северной колонны, сел на мель на 54 километре Суэцкого канала, сообщает РИА Новости.

В заявлении администрации канала говорится, что на инцидент быстро отреагировали и препятствий движению судов не возникло. После того, как Coral Crystal сняли с мели с помощью буксиров, он продолжил путь в Порт-Судан.

Ранее в марте контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151 километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение.

