Шесть лет колонии для режиссера Серебренникова, адвокат надеется на условный срок

Гособвинение на процессе по делу «Седьмой студии» в Мещанском суде Москвы запросило наказание для Кирилла Серебренникова и остальных фигурантов. Прокурор призвал суд приговорить режиссера к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского предложено приговорить к пяти годам и штрафу в 300 тысяч, бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум прокурор предложил дать по четыре года плюс штрафы в 200 тысяч.

Скандальное дело «Седьмой студии», длящееся уже четвертый год, приближается к своей кульминации. Режиссер и его коллеги по «Гоголь-центру» и «Седьмой студии» обвиняются в хищении более ста миллионов рублей, выделенных по линии министерства культуры на поддержку проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Трижды проводились экспертизы по делу, всякий раз давая разные результаты. Согласно последнему из них, сумма ущерба от действий Серебренникова и его коллег составляет 129 млн рублей. По версии следствия и прокуратуры, сотрудники «Седьмой студии» обналичивали средства через фиктивные договоры с номинальными фирмами, завышали затраты на проект и присваивали деньги.

С учетом общественного резонанса, который дело «Седьмой студии» вызывает с его начала, фигуранты могут рассчитывать на компромиссное решение, которое может предусматривать условный срок. Такое мнение высказал в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов. Но, как следует из его слов, сам приговор будет обвинительным:

«Уже второй раз дело направлено в суд, это говорит о том, что прокуратура еще раз, изучив уголовное дело, считает, что вина его полностью доказана. Безусловно, такая позиция, наверняка, будет принята и судом. Но так, как это дело в свое время вызвало общественный резонанс, то приговор будет компромиссным», - заявил адвокат.

Буквально накануне начала прений в суде более 3 тысяч режиссеров, актеров, других деятелей искусства подписали письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать гражданский иск к Серебренникову, который ведомство заявило как потерпевшая сторона. С таким же призывом выступил сегодня член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе. По его словам, которые приводит «Интерфакс», у Минкультуры «есть замечательный шанс (…) приобрести авторитет в той самой системе, которую это министерство курирует». Он убежден в том, что дело сфабриковано. Если же Серебренников и его коллеги получат реальные сроки заключения, «это будет колоссальный удар по атмосфере в стране (…) и по репутации нашего суда».

Однако министерство культуры до окончания судебного процесса давать комментариев по делу «Седьмой студии» не будет. Так, во всяком случае, заявили в пресс-службе ведомства.

