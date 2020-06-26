Серебренникова признали виновным в мошенничестве
Режиссер Кирилл Серебренников по решению Мещанского суда Москвы признан виновным в мошенничестве. «Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», - заявила судья. При этом Софья Апфельбаум не была названа в числе виновных.
Ранее гособвинитель попросил приговорить режиссера к шести годам колонии общего режима. Для другого фигуранта дела, Алексея Малобродского, обвинение попросило пять лет колонии, Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по четыре года каждому.
Представитель прокуратуры в ходе заседания заявил, что вина режиссера в хищении 129 миллионов рублей по делу «Седьмой студии» была доказана.
Сам режиссер свою вину не признает. В своем последнем слове он заявил, что ни о чем не жалеет.
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