Серебренникова признали виновным в мошенничестве

Ранее гособвинитель попросил приговорить режиссера к шести годам колонии общего режима. Для другого фигуранта дела, Алексея Малобродского, обвинение попросило пять лет колонии, Юрию Итину и Софье Апфельбаум — по четыре года каждому.

Представитель прокуратуры в ходе заседания заявил, что вина режиссера в хищении 129 миллионов рублей по делу «Седьмой студии» была доказана.

Сам режиссер свою вину не признает. В своем последнем слове он заявил, что ни о чем не жалеет.

