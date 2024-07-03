Судоходство в порту Новороссийска не нарушено после атаки ВСУ

Морской порт Новороссийска функционирует в штатном режиме после атаки морских безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в ночь на 3 июля. Как информируют городские власти, судоходство в порту не нарушено.

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Атака морских беспилотников была предотвращена в акватории Цемесской бухты. Жителям и гостям города было рекомендовано не выходить на открытое пространство около моря. Обследование бухты и прибрежной полосы уже закончилось.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на данный момент выявлены незначительные повреждения в одной квартире и в двух коммерческих помещениях. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря двух безэкипажных катеров, которые направлялись к Новороссийску.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиВСУНовороссийск

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