Судоходство в порту Новороссийска не нарушено после атаки ВСУ

Атака морских беспилотников была предотвращена в акватории Цемесской бухты. Жителям и гостям города было рекомендовано не выходить на открытое пространство около моря. Обследование бухты и прибрежной полосы уже закончилось.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на данный момент выявлены незначительные повреждения в одной квартире и в двух коммерческих помещениях. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря двух безэкипажных катеров, которые направлялись к Новороссийску.

