В Турции локализовали 42 из 63 лесных пожаров
В Турции в ходе борьбы с лесными пожарами были локализованы 42 возгорания из 63, сообщило ТАСС со ссылкой на правительство страны.
Ранее отдыхающий в одном из отелей Сиде мануальный терапевт Дмитрий Сухарев рассказал «Радиоточке НСН», что российские туристы не обращают внимание на пожары во время отдыха в Турции. «Туристы в бассейне купаются. Туристов из России чем напугаешь? Будет близко – шашлыки пожарят», — поделился Сухарев.
Он добавил, что на пляжах много дыма, он оседает хлопьями. Кроме того, в прибрежной зоне падает пепел. Сухарев отметил, что в некоторых местах пожарные смогли локализовать пожары, однако возникают новые очаги возгорания.
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