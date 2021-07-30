В Турции локализовали 42 из 63 лесных пожаров

В Турции в ходе борьбы с лесными пожарами были локализованы 42 возгорания из 63, сообщило ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Число погибших в результате пожаров на юге Турции возросло до четырех

Ранее отдыхающий в одном из отелей Сиде мануальный терапевт Дмитрий Сухарев рассказал «Радиоточке НСН», что российские туристы не обращают внимание на пожары во время отдыха в Турции. «Туристы в бассейне купаются. Туристов из России чем напугаешь? Будет близко – шашлыки пожарят», — поделился Сухарев.

Он добавил, что на пляжах много дыма, он оседает хлопьями. Кроме того, в прибрежной зоне падает пепел. Сухарев отметил, что в некоторых местах пожарные смогли локализовать пожары, однако возникают новые очаги возгорания.

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ТЕГИ:Лесные ПожарыТурция
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