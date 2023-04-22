Судно под либерийским флагом село на мель у Сахалина

Судно пришло в порт под погрузку угля и стояло на якоре. Однако погода ухудшилась, и 21 апреля в 18:50 мск балкер сел на мель при попытке съемки с якоря.

«Экипаж судна - 20 человек. Старший комсостав в составе четырех человек - представители Южной Кореи, остальные являются гражданами Филиппин. Угрозы жизни экипажа нет, разлива нефтепродуктов нет», — рассказал Корженко.

Начальник морского спасательного подцентра отметил, что в настоящее время решается вопрос снятия КС Ноdong с мели.

