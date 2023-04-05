Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет
5 апреля 202316:28
Российский фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прибыл в Саудовскую Аравию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Отмечается, что в последний раз раз боевые корабли ВМФ России заходили в саудовские порты около 10 лет назад. «Адмирал Горшков» сейчас находится в порту «Джидда».
Во время стоянки корабли пополнят запасы топлива, воды и продовольствия.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- В Венгрии заявили о нереальности членства Украины в НАТО
- В Госдуме назвали весенним обострением слова Подоляка о Крыме
- Глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России
- Херш: ЦРУ получило задание придумать несколько сценариев подрыва «Северных потоков»
- Глава СК РФ поручил дать правовую оценку действиям комиков Долгополова и Оганисяна
- МИД Чехии поддержал стремление Украины вступить в НАТО
- Путин продлил срок продажи доли Exxon в «Сахалине-1»
- Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет
- «Санитарный режим»: Путин отказался от личной беседы с послами
- Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Китаю
5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru