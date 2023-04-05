Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет

Отмечается, что в последний раз раз боевые корабли ВМФ России заходили в саудовские порты около 10 лет назад. «Адмирал Горшков» сейчас находится в порту «Джидда».

Во время стоянки корабли пополнят запасы топлива, воды и продовольствия.

