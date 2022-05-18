Суд заочно арестовал бывшего замглавы «Аэрофлота» Панова
Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова, сообщает РБК.
В постановлении говорится, что топ-менеджера, обвиняемого в мошенничестве, отправят в СИЗО на два месяца «с момента его фактического задержания на территории РФ либо экстрадиции или депортации».
Панов, который ещё в марте уехал из России, подтвердил свой заочный арест, отметив, что обвинения ничем не подтверждаются, являются абсурдными и политически мотивированными.
Он подчеркнул, что уголовное дело было открыто через день после его статьи в Financial Times, в которой он призвал топ-менеджеров российских компаний саботировать выполнение госконтрактов ради скорейшего завершения спецоперации ВС РФ на Украине.
«Судом не дана должная оценка доводам защиты о незаконном объявлении Панова в розыск и отсутствии доказательств обоснованности его причастности к хищению денежных средств «Аэрофлота», — отметил защищающий топ-менеджера адвокат Виталий Чернышов.
Ранее Панова уволили «за неявку на работу в течение рабочего дня без уважительной на то причины», а также исключили из состава правления «Аэрофлота».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Суд заочно арестовал бывшего замглавы «Аэрофлота» Панова
- Президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья
- Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза был заблокирован
- В России закроют корпункт канадской радиовещательной компании СВС
- Рамзан Кадыров назвал Олафа Шольца шизофреником
- Россия объявила персонами нон грата 24 сотрудника посольства Италии
- Минсельхоз предложил ввести запрет на вывоз из России аминокислот
- Сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранили от ближайших турниров
- СМИ: Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
- СМИ: покинувшая Россию журналистка Овсянникова хочет вернуться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru