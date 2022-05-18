Суд заочно арестовал бывшего замглавы «Аэрофлота» Панова

В постановлении говорится, что топ-менеджера, обвиняемого в мошенничестве, отправят в СИЗО на два месяца «с момента его фактического задержания на территории РФ либо экстрадиции или депортации».

Панов, который ещё в марте уехал из России, подтвердил свой заочный арест, отметив, что обвинения ничем не подтверждаются, являются абсурдными и политически мотивированными.

Он подчеркнул, что уголовное дело было открыто через день после его статьи в Financial Times, в которой он призвал топ-менеджеров российских компаний саботировать выполнение госконтрактов ради скорейшего завершения спецоперации ВС РФ на Украине.

«Судом не дана должная оценка доводам защиты о незаконном объявлении Панова в розыск и отсутствии доказательств обоснованности его причастности к хищению денежных средств «Аэрофлота», — отметил защищающий топ-менеджера адвокат Виталий Чернышов.

Ранее Панова уволили «за неявку на работу в течение рабочего дня без уважительной на то причины», а также исключили из состава правления «Аэрофлота».