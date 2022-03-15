СМИ: топ-менеджера «Аэрофлота» Панова уволили за неявку на работу

Собеседник агентства отметил, что Панов «уволен за неявку на работу в течение рабочего дня без уважительной на то причины». По его словам, топ-менеджера также исключат из состава правления.

Источник добавил, что в настоящее время Панов находится в Израиле.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что возобновляет рейсы в Киргизию, сообщает RT.

