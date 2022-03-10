СМИ: Полубояринов уйдет с поста гендиректора «Аэрофлота»

При этом в самой компании отметили, что не располагают такими документами. В «Аэрофлоте» добавили, что Полубояринов назначен на должность замгендиректора для усиления команды в целях координации антикризисных мероприятий.

При этом источник в Минтрансе рассказал, что одним из кандидатов на должность является нынешний гендиректор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.