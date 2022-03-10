СМИ: Полубояринов уйдет с поста гендиректора «Аэрофлота»

Михаил Полубояринов ушел с поста генерального директора компании «Аэрофлот». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

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При этом в самой компании отметили, что не располагают такими документами. В «Аэрофлоте» добавили, что Полубояринов назначен на должность замгендиректора для усиления команды в целях координации антикризисных мероприятий.

При этом источник в Минтрансе рассказал, что одним из кандидатов на должность является нынешний гендиректор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.

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ФОТО: flickr.com // Ferry Octavian
ТЕГИ:компанияРоссияАвиацияАэрофлот
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