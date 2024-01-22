Суд заочно арестовал блогера Шпака
22 января 202412:59
Басманный суд заочно арестовал блогера Александр Шпака по делу о фейках в ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания. В базе МВД ранее была опубликована карточка с блогером, который объявлен в розыск.
Шпака неоднократно штрафовали за дискредитацию российской армии. Сейчас он находится заграницей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru