Суд заочно арестовал блогера Шпака

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания. В базе МВД ранее была опубликована карточка с блогером, который объявлен в розыск.

Шпака неоднократно штрафовали за дискредитацию российской армии. Сейчас он находится заграницей.