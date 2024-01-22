Суд заочно арестовал блогера Шпака

Басманный суд заочно арестовал блогера Александр Шпака по делу о фейках в ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отправил под домашний арест оскорблявшего славянок блогера из Таджикистана

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания. В базе МВД ранее была опубликована карточка с блогером, который объявлен в розыск.

Шпака неоднократно штрафовали за дискредитацию российской армии. Сейчас он находится заграницей.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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