Суд отправил под домашний арест оскорблявшего славянок блогера из Таджикистана

Симоновский суд Москвы назначил домашний арест блогеру из Таджикистана Салмону Джумабою, публиковавшего ролики с оскорблениями девушек славянской внешности, пишет ТАСС.

В Москве возбудили дело об оскорблении мигрантом славянских девушек

В отношении Джумабоя возбуждено дело о возбуждении ненависти либо вражды. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, блогер снимал постановочные видео, где высмеивал славянских девушек.

Симоновский суд 9 января отказал в аресте Джумабоя. 17 января Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на новое рассмотрение, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ТаджикистанБлогерыСудыМосква

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