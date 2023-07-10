Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы Ростеха Чемезова

Хамовнический суд Москвы сделал закрытым для слушателей и СМИ рассмотрение дела о вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, сообщает ТАСС.

Собчак извинилась перед Чемезовым

Таким образом суд удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны, которая объяснила свою просьбу наличием в деле порочащих сведений, а также тем, что в будут разглашены как личные данные потерпевших, так и обстоятельства дела.

Отмечается, что против закрытия процесса выступил только один из обвиняемых - журналист Тамерлан Бигаев, а также его адвокаты.

Ранее Тверской районный суд продлил срок ареста Кириллу Суханову, Ариану Кузнецову и Тамерлану Бигаеву, которые обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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