Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы Ростеха Чемезова
Хамовнический суд Москвы сделал закрытым для слушателей и СМИ рассмотрение дела о вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, сообщает ТАСС.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны, которая объяснила свою просьбу наличием в деле порочащих сведений, а также тем, что в будут разглашены как личные данные потерпевших, так и обстоятельства дела.
Отмечается, что против закрытия процесса выступил только один из обвиняемых - журналист Тамерлан Бигаев, а также его адвокаты.
Ранее Тверской районный суд продлил срок ареста Кириллу Суханову, Ариану Кузнецову и Тамерлану Бигаеву, которые обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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