Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы Ростеха Чемезова

Таким образом суд удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны, которая объяснила свою просьбу наличием в деле порочащих сведений, а также тем, что в будут разглашены как личные данные потерпевших, так и обстоятельства дела.

Отмечается, что против закрытия процесса выступил только один из обвиняемых - журналист Тамерлан Бигаев, а также его адвокаты.

Ранее Тверской районный суд продлил срок ареста Кириллу Суханову, Ариану Кузнецову и Тамерлану Бигаеву, которые обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».