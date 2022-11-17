Собчак извинилась перед Чемезовым

Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову после обвинений ее сотрудников в вымогательстве. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Собчак добавила, что политической подоплеки в деле нет, а ее коллеги «искренне сожалеют о произошедшем».

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Обвиняемыми по делу о вымогательстве проходят коммерческий директор Собчак, Кирилл Суханов и журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев.

Следствие считает, что за удаление публикации о Сергее Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет» Суханов, Романовский и Бигаев требовали 11 млн руб. Суханова задержали в московском ресторане, где он получил от представителя Чемезова 800 тыс. руб.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РостехСобчак
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