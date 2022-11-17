Собчак извинилась перед Чемезовым

Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову после обвинений ее сотрудников в вымогательстве. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Собчак добавила, что политической подоплеки в деле нет, а ее коллеги «искренне сожалеют о произошедшем».