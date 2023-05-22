Суд в Волгограде арестовал мужчину, сжегшего Коран у мечети
Волгоградский суд до 20 июля отправил в СИЗО Никиту Журавеля, сжегшего Коран у мечети, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в Волгограде. В Следственном комитете РФ заявили, что 19-летний подозреваемый сделал это по указанию украинских спецслужб за 10 тысяч рублей.
Уголовное дело, которое было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих, было передано в Следственное управление СК России по Чеченской Республике.
Ранее Журавель перед началом заседания суда по избранию меры пресечения принес извинения «всем мусульманам мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru