Суд в Волгограде арестовал мужчину, сжегшего Коран у мечети

Инцидент произошёл в Волгограде. В Следственном комитете РФ заявили, что 19-летний подозреваемый сделал это по указанию украинских спецслужб за 10 тысяч рублей.

Уголовное дело, которое было возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих, было передано в Следственное управление СК России по Чеченской Республике.

Ранее Журавель перед началом заседания суда по избранию меры пресечения принес извинения «всем мусульманам мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

