Сожжение Корана в Волгограде связали с работой спецслужб США

Провокация с сожжением Корана в Волгограде организована при участии спецслужб США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве из-за видео с осквернением Корана завели дело

«Прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», - заявил источник.

По данным СМИ, подозреваемый в сожжении Корана сотрудничал с СБУ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Накануне в Сети появилось видео, на котором неизвестный сжигает Коран на фоне мечети, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Коран
ТЕГИ:СШАСпецслужбыВолгоградПровокация

Горячие новости

Все новости

партнеры