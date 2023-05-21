Сожжение Корана в Волгограде связали с работой спецслужб США
21 мая 202313:25
Провокация с сожжением Корана в Волгограде организована при участии спецслужб США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», - заявил источник.
По данным СМИ, подозреваемый в сожжении Корана сотрудничал с СБУ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Накануне в Сети появилось видео, на котором неизвестный сжигает Коран на фоне мечети, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru