Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Набережночелнинский городской суд признал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в пропаганде наркотиков, сообщает ТАСС.

Google оштрафовали на 3 млн рублей за клип Моргенштерна с пропагандой наркотиков

В одном из клипов музыканта установили передачу запрещённых веществ в книге и их употребление, за что был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что защита считает решение суда незаконным и будет его обжаловать, его доверитель выплатит штраф если оно вступит в законную силу.

Ранее адвокат Моргенштерна заявил, что рэпер намерен обжаловать решение Минюста РФ о внесении его в перечень физлиц-иноагентов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: инстаграмм артиста
ТЕГИ:СудШтрафНаркотикиПропагандаРэпер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры