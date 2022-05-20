Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна за пропаганду наркотиков
Набережночелнинский городской суд признал рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в пропаганде наркотиков, сообщает ТАСС.
В одном из клипов музыканта установили передачу запрещённых веществ в книге и их употребление, за что был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что защита считает решение суда незаконным и будет его обжаловать, его доверитель выплатит штраф если оно вступит в законную силу.
Ранее адвокат Моргенштерна заявил, что рэпер намерен обжаловать решение Минюста РФ о внесении его в перечень физлиц-иноагентов.
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