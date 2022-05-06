Моргенштерн намерен обжаловать решение о признании его иноагентом
6 мая 202221:57
Рэпер Алишер Моргенштерн намерен обжаловать решение Минюста РФ о внесении его в перечень физлиц-иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката музыканта Сергея Жорина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru