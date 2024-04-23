Суд в Самаре продлил арест Шарлота до 29 мая

По его словам, в суд еще не поступили результаты психолого-психиатрической экспертизы, которую Шарлот прошел в Саратове. Данные могут быть переданы в середине мая.

У артиста подозревают биполярное расстройство личности, по этой причине Шарлот может вести себя неадекватно. Если диагноз подтвердится, певец может избежать уголовного преследования, поскольку будет отправлен на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что представители Русской православной церкви обсудят с адвокатами певца и блогера Эдуарда Шарлота его покаяние перед Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает «Радиоточка НСН».

