Полицейские уничтожили более 300 кг наркотиков в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции уничтожили свыше 300 кг наркотических средств, а также психотропные вещества, прекурсоры и химическое оборудование на сумму свыше 120 млн рублей на полигоне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

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Отмечается, что были уничтожены вещественные доказательства по уголовным делам, по котором были вынесены обвинительные вердикты. Сожжение вещдоков контролировали Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также Комитет по здравоохранению.

Ранее организовавшему подпольное производство наркотиков в Ленинградской области россиянину Тверской областной суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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