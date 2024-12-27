Полицейские уничтожили более 300 кг наркотиков в Санкт-Петербурге

Отмечается, что были уничтожены вещественные доказательства по уголовным делам, по котором были вынесены обвинительные вердикты. Сожжение вещдоков контролировали Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также Комитет по здравоохранению.

Ранее организовавшему подпольное производство наркотиков в Ленинградской области россиянину Тверской областной суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

