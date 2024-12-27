Пескова возмутил отказ норвежского судна спасти российских моряков с Ursa Major
Отказ спасти терпящих бедствие в море противоречит всем морским законам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя сообщение группы компаний «Оборонлогистика» о том, что судно под норвежским флагом отказалось спасти российских моряков с Ursa Major, он назвал произошедшее «вопиющим случаем».
«Если действительно была не оказана помощь... Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — заключил представитель Кремля.
Ранее в «Оборонлогистике» заявили, что причиной крушения сухогруза Ursa Major в Средиземном море стала террористическая атака, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru