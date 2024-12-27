Рютте: НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море

НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море. Об этом в своих соцсетях заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

Финская полиция задержала танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля

По его словам, это связано со случаями «возможного саботажа в отношении подводных кабелей», расследование которых он обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом.

«Выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит своё военное присутствие в Балтийском море», - написал Рютте.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен ввести санкции против «теневого флота России» из-за повреждения энергокабелей между Финляндией и Эстонией, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Балтийское МореНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры