Рютте: НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море
НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море. Об этом в своих соцсетях заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
По его словам, это связано со случаями «возможного саботажа в отношении подводных кабелей», расследование которых он обсудил с президентом Финляндии Александером Стуббом.
«Выразил полную солидарность и поддержку. НАТО усилит своё военное присутствие в Балтийском море», - написал Рютте.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен ввести санкции против «теневого флота России» из-за повреждения энергокабелей между Финляндией и Эстонией, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru