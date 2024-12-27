Путин присвоил послу на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг

Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса экс-журналистке Ираде Зейналовой, а ныне послу РФ в Республике Маврикий. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Также дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла присвоены Дмитрию Демурину - заместителю директора второго департамента СНГ МИД РФ и Алексею Дробинину - директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ.

«Президент назначил»: Зейналова о своем долгом пути к дипломатии на Маврикии

Ранее, 13 сентября, президент РФ подписал указ о назначении Зейналовой на должность посла на Маврикии.

Зейналова была автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ с 2016 года. Также она занимала должность художественного руководителя главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ, напоминает Telegarm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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