Путин присвоил послу на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг
Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса экс-журналистке Ираде Зейналовой, а ныне послу РФ в Республике Маврикий. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Также дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла присвоены Дмитрию Демурину - заместителю директора второго департамента СНГ МИД РФ и Алексею Дробинину - директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ.
Ранее, 13 сентября, президент РФ подписал указ о назначении Зейналовой на должность посла на Маврикии.
Зейналова была автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ с 2016 года. Также она занимала должность художественного руководителя главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ, напоминает Telegarm-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru