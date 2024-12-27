Президент Германии распустил Бундестаг
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Об этом говорится в официальном заявлении его пресс-службы.
Он отметил, что стране требуется «дееспособное правительство»
«В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности стране необходимо дееспособное правительство и надежное
большинство в парламенте», — заявил Штайнмайер.
Выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обратился к Штайнмайеру с предложением распустить Бундестаг после того, как парламент отказал ему в доверии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru