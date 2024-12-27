Президент Германии распустил Бундестаг

Он отметил, что стране требуется «дееспособное правительство»

«В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности стране необходимо дееспособное правительство и надежное

большинство в парламенте», — заявил Штайнмайер.

Выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обратился к Штайнмайеру с предложением распустить Бундестаг после того, как парламент отказал ему в доверии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

