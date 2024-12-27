Пользователи iOS подвергались фишингу чаще пользователей Android

Пользователи iOS подвергались фишингу чаще пользователей Android в третьем квартале 2024 года, пишет издание Forbes, ссылаясь на исследование компании Lookout.

Так, за этот период 18,4% устройств iOS подверглись фишингу, в то время как для Android этот показатель составил 11,4%.

Также 19% корпоративных устройств iOS подверглись хотя бы одной фишинговой атаке за три квартала 2024 года, по сравнению с 10,9% устройств Android.

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Образ iPhone в рекламных кампаниях на ТВ, билбордах и в интернете за последние три года растерял популярность — теперь ставка делается на Samsung и другие Android-устройства, сообщила ранее газета «Коммерсант». Продукция Apple не пользуется спросом у маркетологов на фоне падения продаж ее смартфонов, блокировки функций в России, удаления приложений и отсутствия поддержки рекламодателей со стороны американской компании.

Преданные поклонники Apple продолжат пользоваться iPhone, однако в России уже не первый год наблюдается миграция интересов, сказал ранее редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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