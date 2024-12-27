Пользователи iOS подвергались фишингу чаще пользователей Android
Пользователи iOS подвергались фишингу чаще пользователей Android в третьем квартале 2024 года, пишет издание Forbes, ссылаясь на исследование компании Lookout.
Так, за этот период 18,4% устройств iOS подверглись фишингу, в то время как для Android этот показатель составил 11,4%.
Также 19% корпоративных устройств iOS подверглись хотя бы одной фишинговой атаке за три квартала 2024 года, по сравнению с 10,9% устройств Android.
Образ iPhone в рекламных кампаниях на ТВ, билбордах и в интернете за последние три года растерял популярность — теперь ставка делается на Samsung и другие Android-устройства, сообщила ранее газета «Коммерсант». Продукция Apple не пользуется спросом у маркетологов на фоне падения продаж ее смартфонов, блокировки функций в России, удаления приложений и отсутствия поддержки рекламодателей со стороны американской компании.
Преданные поклонники Apple продолжат пользоваться iPhone, однако в России уже не первый год наблюдается миграция интересов, сказал ранее редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минсельхоза Бурятии арестован по делу о коррупции
- Полицейские уничтожили более 300 кг наркотиков в Санкт-Петербурге
- Рютте: НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море
- Пользователи iOS подвергались фишингу чаще пользователей Android
- Путин присвоил послу на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 44 570 военнослужащих
- ВС РФ за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов
- Пескова возмутил отказ норвежского судна спасти российских моряков с Ursa Major
- СМИ: У крупного поставщика мясной продукции «Элика» нашли нарушения
- Читатели выбрали актера Эйдельштейна российским Гарри Поттером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru