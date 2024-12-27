Пользователи iOS подвергались фишингу чаще пользователей Android в третьем квартале 2024 года, пишет издание Forbes, ссылаясь на исследование компании Lookout.

Так, за этот период 18,4% устройств iOS подверглись фишингу, в то время как для Android этот показатель составил 11,4%.

Также 19% корпоративных устройств iOS подверглись хотя бы одной фишинговой атаке за три квартала 2024 года, по сравнению с 10,9% устройств Android.