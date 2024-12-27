По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 44 570 военнослужащих.

Также российские войска подбили 259 танков, 199 БМП и 141 БТР, 1345 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 332 артиллерийских орудия, 42 пусковых установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 82 станции РЭБ, 1211 автомобилей.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело против наёмника из США Райана О'Лири, который воевал в составе ВСУ на территории Курской области, сообщает RT.

