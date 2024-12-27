ВСУ потеряли на Курском направлении более 44 570 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 600 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 44 570 военнослужащих.
Также российские войска подбили 259 танков, 199 БМП и 141 БТР, 1345 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 332 артиллерийских орудия, 42 пусковых установки РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 82 станции РЭБ, 1211 автомобилей.
Ранее российские следователи возбудили уголовное дело против наёмника из США Райана О'Лири, который воевал в составе ВСУ на территории Курской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эминем анонсировал выход совместного альбома с 50 Cent
- Любимова заявила о росте сборов российского кино
- Глава Минсельхоза Бурятии арестован по делу о коррупции
- Полицейские уничтожили более 300 кг наркотиков в Санкт-Петербурге
- Рютте: НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море
- Пользователи iOS подвергались фишингу чаще пользователей Android
- Путин присвоил послу на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 44 570 военнослужащих
- ВС РФ за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов
- Пескова возмутил отказ норвежского судна спасти российских моряков с Ursa Major
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru