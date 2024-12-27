Читатели выбрали актера Эйдельштейна российским Гарри Поттером
Любящие литературу россияне назвали актера Марка Эйдельштейна самым подходящим кандидатом на роль Гарри Поттера, в случае отечественной экранизации книг Джоан Роулинг.
Соответствующее исследование провели и предоставили НСН книжный сервис «Литрес» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город».
Большинство опрошенных (41%) считают, что прославившийся после фильма «Анора» Эйдельштейн – идеальный кандидат на эту роль. На втором месте Юра Борисов (19%), также снимавшийся в фильме-победителе Каннского фестиваля. В тройку лидеров попал еще и Слава Копейкин (15%), известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана».
В числе кандидатов на роль Альбуса Дамблдора чаще других называли Владимира Машкова (45%) и Константина Хабенского (44%). Роль Гермионы Грейнджер участники опроса отдали бы Валентине Ляпиной (36%) , игравшей в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», Елизавете Арзамасовой (35%) из «Папиных дочки» или Анне Чиповской (20%).
Опрос проводился в декабре 2024 года, в нем приняли участие более 800 человек из разных городов России.
Актер Юра Борисов ранее был номинирован на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». При этом он назвал знаменитого поэта Александра Пушкина «крутым чуваком», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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