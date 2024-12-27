Читатели выбрали актера Эйдельштейна российским Гарри Поттером

Большинство опрошенных (41%) считают, что прославившийся после фильма «Анора» Эйдельштейн – идеальный кандидат на эту роль. На втором месте Юра Борисов (19%), также снимавшийся в фильме-победителе Каннского фестиваля. В тройку лидеров попал еще и Слава Копейкин (15%), известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана».

В числе кандидатов на роль Альбуса Дамблдора чаще других называли Владимира Машкова (45%) и Константина Хабенского (44%). Роль Гермионы Грейнджер участники опроса отдали бы Валентине Ляпиной (36%) , игравшей в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», Елизавете Арзамасовой (35%) из «Папиных дочки» или Анне Чиповской (20%).

Опрос проводился в декабре 2024 года, в нем приняли участие более 800 человек из разных городов России.

Актер Юра Борисов ранее был номинирован на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». При этом он назвал знаменитого поэта Александра Пушкина «крутым чуваком», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

