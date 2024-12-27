СМИ: У крупного поставщика мясной продукции «Элика» нашли нарушения

Крупную компанию по производству и поставке мясных полуфабрикатов в торговые сети уличили в антисанитарных нарушениях, сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале уточняется, что компания хранила почти тонну сырья без маркировки и с истекшим сроком годности. Также на предприятии не работали холодильники, не проводилась должным образом дезинсекция, а мясные заготовки хранились вместе с отходами.