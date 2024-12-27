СМИ: У крупного поставщика мясной продукции «Элика» нашли нарушения

Крупную компанию по производству и поставке мясных полуфабрикатов в торговые сети уличили в антисанитарных нарушениях, сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале уточняется, что компания хранила почти тонну сырья без маркировки и с истекшим сроком годности. Также на предприятии не работали холодильники, не проводилась должным образом дезинсекция, а мясные заготовки хранились вместе с отходами.

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Специалисты признали обнаруженную продукцию опасной. Компании грозит штраф до миллиона рублей по нескольким статьям КоАП РФ.

«Элика» производит манты, пельмени, чебуреки, блины с начинкой, котлеты и голубцы, которые продаются в крупных торговых сетях и доступны на сервисах доставки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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