СМИ: У крупного поставщика мясной продукции «Элика» нашли нарушения
Крупную компанию по производству и поставке мясных полуфабрикатов в торговые сети уличили в антисанитарных нарушениях, сообщил Telegram-канал SHOT.
В материале уточняется, что компания хранила почти тонну сырья без маркировки и с истекшим сроком годности. Также на предприятии не работали холодильники, не проводилась должным образом дезинсекция, а мясные заготовки хранились вместе с отходами.
Специалисты признали обнаруженную продукцию опасной. Компании грозит штраф до миллиона рублей по нескольким статьям КоАП РФ.
«Элика» производит манты, пельмени, чебуреки, блины с начинкой, котлеты и голубцы, которые продаются в крупных торговых сетях и доступны на сервисах доставки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: У крупного поставщика мясной продукции «Элика» нашли нарушения
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru