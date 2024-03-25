Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии члена ИГ

Осужденного признали виновным в участии в деятельности террористической организации и в участии в незаконном вооруженном формировании.

Суд счел доказанным, что Абаскулиев присягнул по телефону руководителю ИГ о добровольном вступлении в организацию, находясь в Краснодарском крае, 30 января 2023 года. Сотрудники силовых ведомств задержали Абаскулиева 4 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что российскую школьницу Марию Ершову, пропавшую из города Кириши (Ленинградская область) в 2015 году, обнаружили девять лет спустя в лагере боевиков ИГ.

