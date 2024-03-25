Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии члена ИГ
Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приговорил вступившего в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) россиянина Романа Абаскулиева к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Осужденного признали виновным в участии в деятельности террористической организации и в участии в незаконном вооруженном формировании.
Суд счел доказанным, что Абаскулиев присягнул по телефону руководителю ИГ о добровольном вступлении в организацию, находясь в Краснодарском крае, 30 января 2023 года. Сотрудники силовых ведомств задержали Абаскулиева 4 августа 2023 года.
Ранее сообщалось, что российскую школьницу Марию Ершову, пропавшую из города Кириши (Ленинградская область) в 2015 году, обнаружили девять лет спустя в лагере боевиков ИГ.
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