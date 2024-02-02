СМИ: Исчезнувшую в 2015 году школьницу нашли в лагере боевиков ИГ
Российская школьница Мария Ершова, пропавшая из города Кириши (Ленинградская область) в 2015 году, обнаружилась девять лет спустя в лагере боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что Ершова вылетела в Турцию в 2015 году, откуда прибыла на территорию Сирии. Там она поменяла личные данные и вступила в ИГ.
Изначально Ершова добровольно помогала террористам в бытовых вопросах (готовке, уборке и закупке продуктов), однако впоследствии обучилась боевым навыкам и владению различными видами оружия.
Следственные органы возбудили в отношении Ершовой уголовное дело по факту терроризма.
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего подмосковного жителя Саиджона Холикзоду к 11 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: без поддержки народа не произошло бы возвращения Крыма и Донбасса
- Продажи «АвтоВАЗа» в январе выросли почти на 20%
- СМИ: В допинг-пробе Валиевой нашли пока разрешенный анаболик
- Путин: Производство бронезащиты для бойцов СВО выросло в 10 раз
- Проект о повышении возраста призыва для получивших гражданство отозвали
- СМИ: Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в ОАЭ
- СМИ: Исчезнувшую в 2015 году школьницу нашли в лагере боевиков ИГ
- В ДНР отменили режим ЧС
- Центробанк: В 2023 году россияне перевели через СБП более 27 трлн рублей
- На Корсике арестовали мафиози из списка самых разыскиваемых преступников ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru