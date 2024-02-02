СМИ: Исчезнувшую в 2015 году школьницу нашли в лагере боевиков ИГ

Российская школьница Мария Ершова, пропавшая из города Кириши (Ленинградская область) в 2015 году, обнаружилась девять лет спустя в лагере боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Отмечается, что Ершова вылетела в Турцию в 2015 году, откуда прибыла на территорию Сирии. Там она поменяла личные данные и вступила в ИГ.

Изначально Ершова добровольно помогала террористам в бытовых вопросах (готовке, уборке и закупке продуктов), однако впоследствии обучилась боевым навыкам и владению различными видами оружия.

Следственные органы возбудили в отношении Ершовой уголовное дело по факту терроризма.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего подмосковного жителя Саиджона Холикзоду к 11 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации.

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