Суд в Пензе отклонил апелляционную жалобу на арест актрисы Искандер

Пензенский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой). Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Депутата Госсовета Татарстана подозревается в хранении наркотиков

Отмечается, что актриса, обвиняемая в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, пробудет в пензенском СИЗО №1 до 21 октября. Туда ее поместили решением Железнодорожного районного суда.

Ранее Искандер (Хисамову) задержали с почти двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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