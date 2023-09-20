Суд в Пензе отклонил апелляционную жалобу на арест актрисы Искандер

Отмечается, что актриса, обвиняемая в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, пробудет в пензенском СИЗО №1 до 21 октября. Туда ее поместили решением Железнодорожного районного суда.

Ранее Искандер (Хисамову) задержали с почти двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

