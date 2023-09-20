Суд в Пензе отклонил апелляционную жалобу на арест актрисы Искандер
20 сентября 202316:15
Пензенский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой). Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что актриса, обвиняемая в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, пробудет в пензенском СИЗО №1 до 21 октября. Туда ее поместили решением Железнодорожного районного суда.
Ранее Искандер (Хисамову) задержали с почти двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива
- Американский журналист Хинкл: Зеленского ждет жестокий конец
- Путин рассказал о «серьезной дискриминации» российских артистов
- В США усомнились в необходимости дальнейшей помощи Украине
- Песков заявил, что ООН следует адаптироваться к новым условиям миропорядка
- СМИ: Азербайджан потребовал выдать руководителей Нагорного Карабаха
- Глава СЖР Соловьев ждет, что новый «Крокодил» опять будет клеймить врагов народа
- В Москве установлен температурный рекорд
- МИД РФ: Учения НАТО в 2024 году являются подготовкой к столкновению с Россией
- В России не будут наказывать за использование VPN-сервисов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru