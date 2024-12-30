СМИ назвали Михаэля Шумахера лучшим гонщиком в составе Ferrari
Сотрудники профильного издания Racingnews365 назвали немца Михаэля Шумахера лучшим пилотом в истории команды Scuderia Ferrari в «Формуле 1».
Отмечается, что в составе «Скудерии» немецкий гонщик провёл 10 полных сезонов, по итогам которых пять раз становился чемпионом мира. Сотрудничество Шумахера и Ferrari журналисты назвали одним из самых знаковых спортивных партнёрств всех времён.
Второе место в списке лучших пилотов команды из Маранелло занял Альберто Аскари. Далее в ТОП-5 расположились Ники Лауда, Жиль Вильнёв и Кими Райкконен.
Отмечается, что соответствующий рейтинг был составлен в преддверии сезона-2025, когда за итальянский коллектив начнёт выступать семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.
Ранее пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы 1» 2024 года, оформив четвёртый в карьере чемпионский титул, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ назвали Михаэля Шумахера лучшим гонщиком в составе Ferrari
- СМИ: Экс-министра обороны Армении отпустили под подписку о невыезде
- Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»
- Казахстан направил в Бразилию черные ящики самолета AZAL
- Путин обязал нелегалов покинуть Россию до 30 апреля 2025 года
- Администрация Байдена выделит Украине заключительные 3,4 млрд долларов помощи
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 45 530 военнослужащих
- Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
- Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 шайб
- Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru