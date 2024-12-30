СМИ назвали Михаэля Шумахера лучшим гонщиком в составе Ferrari

Отмечается, что в составе «Скудерии» немецкий гонщик провёл 10 полных сезонов, по итогам которых пять раз становился чемпионом мира. Сотрудничество Шумахера и Ferrari журналисты назвали одним из самых знаковых спортивных партнёрств всех времён.

Второе место в списке лучших пилотов команды из Маранелло занял Альберто Аскари. Далее в ТОП-5 расположились Ники Лауда, Жиль Вильнёв и Кими Райкконен.

Отмечается, что соответствующий рейтинг был составлен в преддверии сезона-2025, когда за итальянский коллектив начнёт выступать семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

Ранее пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы 1» 2024 года, оформив четвёртый в карьере чемпионский титул, сообщает RT.

