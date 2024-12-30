Казахстан направил в Бразилию черные ящики самолета AZAL
Чёрные ящики потерпевшего в Актау крушение лайнера «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) были направлены для расшифровки в Бразилию. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Казахстана.
Отмечается, что чёрные ящики разбившегося Embraer 190 будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.
«Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию», - говорится в сообщении.
Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау 25 декабря, погибли 38 человек. 38 из которых погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России извинений, признания вины и выплаты компенсаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru