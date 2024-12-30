Казахстан направил в Бразилию черные ящики самолета AZAL

Чёрные ящики потерпевшего в Актау крушение лайнера «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) были направлены для расшифровки в Бразилию. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Казахстана.

Россия и Азербайджан будут допущены к расследованию авиакатастрофы в Актау

Отмечается, что чёрные ящики разбившегося Embraer 190 будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

«Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию», - говорится в сообщении.

Лайнер Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау 25 декабря, погибли 38 человек. 38 из которых погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России извинений, признания вины и выплаты компенсаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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