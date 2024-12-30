Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Отмечается, что российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

«Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ», - говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились о взаимной передаче посылок военнопленным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».