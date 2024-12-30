Генпрокуратура Германии обвинила троих мужчин в шпионаже в пользу России

Согласно данным ведомства, главным обвиняемым является Дитер С. Утверждается, что мужчина, который ранее был «бойцом формирования ДНР», заявил человеку, связанному с российскими спецслужбами, о своей готовности совершить на территории Германии поджоги и подрывы объектов инфраструктуры.

Уточняется, что Дитеру С. предъявлены обвинения «в шпионаже с целью совершения диверсий, взрыва и поджога, опасного вмешательству в железнодорожное сообщение и представляющей угрозу безопасности съемке военных объектов».

Ещё двое мужчин - Александер Й. и Алекс Д. - были задержаны за оказание помощи в деятельности Дитера С., который в настоящее время арестован.

Ранее суд в Осло арестовал гражданина Норвегии по обвинению в сборе данных в интересах России и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

