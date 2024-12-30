Fatboy Slim заявил, что не хочет писать новую музыку
Британский диджей и продюсер Норман Кук, более известный, как Fatboy Slim, заявил, что потерял страсть к созданию новой музыки.
В интервью газете The Sun он рассказал, что в течение пяти лет пытался заставить себя создать новые треки, однако в итоге принимал решение просто крутить пластинки.
«Я подумал, что всем нравится, как я диджею. И я получаю от этого больше удовольствия. Поэтому решил, что буду заниматься этим», - указал Кук.
Музыкант, чьи старые композиции продолжают «разрывать» танцполы по всему миру, также выразил надежду, что однажды желание написать новые треки к нему всё же вернётся.
Ранее американский рэпер Эминем заявил, что хотел бы записать совместную пластинку с рэпером 50 Cent, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru